السوداني وباراك يبحثان سبُل دعم استقرار سوريا وازدهارها

photo 2025 11 30 23 00 53 السوداني وباراك يبحثان سبُل دعم استقرار سوريا وازدهارها

بغداد-سانا

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، سبُل دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم: “إن الجانبين بحثا السبل العملية التي يمكن للعراق من خلالها مواصلة دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي، بما يعزّز في الوقت نفسه استقرار العراق وازدهاره”.

واستعرض الجانبان وجهات النظر المتبادلة حول منع أي تصعيد إضافي في المنطقة، ووضعها على مسار من التعاون والنموّ الاقتصادي والاستقرار طويل الأمد، ودعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات فيها.

من جهته، شدد باراك على “الدور البنّاء والجوهري الذي يمكن للعراق أن يؤديه في تحقيق هذه الأهداف المشتركة”.

وكان رئيس الوزراء العراقي أكد مراراً التزام بلاده بدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، ومنع أي اعتداءات على سيادتها.

