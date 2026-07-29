نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش

photo 3 2026 07 29 00 48 38 نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش

دمشق-سانا

نظّمت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اليوم الثلاثاء ورشة عمل مشتركة بعنوان “نحو رقابة داخلية فاعلة”، بمشاركة عدد من العاملين في الوزارة، في إطار تعزيز ثقافة الرقابة الوقائية، وترسيخ مفاهيم الالتزام المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الإداري.

photo 2 2026 07 29 00 48 38 نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش

وأكدت الورشة التي عقدت في مبنى الوزارة بدمشق أهمية الرقابة الداخلية بوصفها أداة داعمة للإدارة وليست بديلاً عنها، ودورها في تحسين جودة العمل، والحد من الأخطاء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بيئة مؤسسية قائمة على المسؤولية والانضباط.

كما ركزت النقاشات على ضرورة بناء علاقة تكاملية بين فرق العمل والجهات الرقابية، تقوم على التعاون وتبادل الخبرة، بما يسهم في معالجة مواطن الخلل قبل تحولها إلى مشكلات، ويدعم مسار الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي.

وتأتي الورشة ضمن توجه وزارة التنمية الإدارية لتعزيز نظم المتابعة والرقابة الداخلية، وتطوير أدوات العمل المؤسسي، بما يرفع مستوى الكفاءة والالتزام في الأداء الحكومي.

photo 7 2026 07 29 00 48 38 نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش
photo 1 2026 07 29 00 48 38 نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش
photo 4 2026 07 29 00 48 38 نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش
photo 5 2026 07 29 00 48 38 نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش
photo 6 2026 07 29 00 48 38 نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش
سماحة شيخ العقل حمود الحناوي يزور محافظ السويداء ويهنئه بعيد الفطر المبارك- فيديو
استرداد مبلغ 31,900 دولاراً مسروقاً من إحدى العائلات في إدلب
وزارة الزراعة: إعادة إحصاء الثروة الحيوانية عبر المنصة الوطنية ستوفر بيانات دقيقة
لجنة انتخابات مجلس الشعب: بدء استلام الطلبات لتشكيل الهيئة الناخبة لدائرتين في محافظة الرقة
الأمن العام يلقي القبض على العميد المجرم عبد الكريم الحمادة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك