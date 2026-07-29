نحو رقابة داخلية فاعلة.. ورشة مشتركة بين التنمية الإدارية وهيئة الرقابة والتفتيش

دمشق-سانا

نظّمت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اليوم الثلاثاء ورشة عمل مشتركة بعنوان “نحو رقابة داخلية فاعلة”، بمشاركة عدد من العاملين في الوزارة، في إطار تعزيز ثقافة الرقابة الوقائية، وترسيخ مفاهيم الالتزام المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الإداري.

وأكدت الورشة التي عقدت في مبنى الوزارة بدمشق أهمية الرقابة الداخلية بوصفها أداة داعمة للإدارة وليست بديلاً عنها، ودورها في تحسين جودة العمل، والحد من الأخطاء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بيئة مؤسسية قائمة على المسؤولية والانضباط.

كما ركزت النقاشات على ضرورة بناء علاقة تكاملية بين فرق العمل والجهات الرقابية، تقوم على التعاون وتبادل الخبرة، بما يسهم في معالجة مواطن الخلل قبل تحولها إلى مشكلات، ويدعم مسار الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي.

وتأتي الورشة ضمن توجه وزارة التنمية الإدارية لتعزيز نظم المتابعة والرقابة الداخلية، وتطوير أدوات العمل المؤسسي، بما يرفع مستوى الكفاءة والالتزام في الأداء الحكومي.