الرئاسة التركية: هجوم إسرائيل على أسطول الصمود يتعارض مع الإنسانية والقانون الدولي

أنقرة-سانا



أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، اليوم الإثنين، أن هجوم إسرائيل على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، انتهاك للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان سلامة المدنيين.



ونقلت وكالة الأناضول عن دوران قوله عبر منصة “إن سوسيال” التركية: إن “الوحشية والدناءة” التي أظهرتها إسرائيل في التعامل مع الأسطول تتعارض مع المبادئ الإنسانية، مؤكداً أنها “غير مقبولة”.



وأوضح دوران أن “أسطول الصمود” مبادرة مدنية تضم ناشطين من 40 دولة، وتهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مشدداً على إدانة أنقرة الشديدة للهجوم الذي استهدفه في المياه الدولية بالبحر المتوسط.



وأضاف: إن استهداف المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يمثل اعتداءً مباشراً على الضمير الإنساني المشترك، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان سلامة المدنيين، وإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة الدولية.



وأكد المسؤول التركي أن بلاده تواصل جهودها لتأمين عودة مواطنيها ومواطني الدول الأخرى المشاركين في الأسطول بسلام، مشيراً إلى أن أنقرة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت في وقت سابق اليوم، عملية الاستيلاء على سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة من تركيا نحو القطاع، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية، حيث قامت باعتقال عشرات المشاركين، رغم أن منظمي الأسطول أكدوا أن المهمة “إنسانية وسلمية”، وتهدف لإيصال المساعدات إلى غزة.

