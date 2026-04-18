روته يستبعد انسحاب الولايات المتحدة من “الناتو”

برلين-سانا

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحماية النووية الأمريكية لأوروبا “ليست موضع شك”.

ونقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن روته قوله في تصريح اليوم السبت: “لا أتوقع مغادرة الولايات المتحدة حلف الناتو”، واصفاً المظلة النووية الأمريكية بأنها “الضمانة النهائية” للأمن في القارة الأوروبية، ومشدداً على استمرارية هذا الوضع.

وأشار روته إلى تفهمه لما اعتبره “إحباطاً” لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعياً الدول الأوروبية إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على قدرات الردع والدفاع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسود فيه حالة من القلق في الأوساط الدولية عقب تصريحات للرئيس الأمريكي انتقد فيها ما وصفه بنقص الدعم من قبل بعض شركاء الحلف، وخاصة في ظل التطورات الراهنة المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ملوحاً بإمكانية إعادة النظر في التزامات واشنطن داخل “الناتو”.

على وقع الاحتجاجات رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن فرض الأحكام العرفية 
بعد شهر من الحرب.. أسواق عالمية مضطربة ومستثمرون بلا ملاذ آمن
مقتل فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين في الضفة الغربية
تقرير: إسرائيل تنفذ 53 جريمة بحق الصحفيين خلال شهر آذار
البرلمان الياباني يعيد تسمية تاكايتشي رئيسة للوزراء
