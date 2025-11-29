ترامب يدعو لاعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقاً

واشنطن-سانا

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، في تحذير لشركات الطيران خصوصاً إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقاً.

وقال ترامب على موقع تروث سوشال وفق ما ذكرت فرانس برس: “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقاً بالكامل”.

ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه الإدارة الأميركية قوة كبيرة في البحر الكاريبي، ولا سيما أكبر حاملة طائرات في العالم، حيث تؤكد واشنطن أن الهدف من الانتشار العسكري هو الحد من تهريب المخدرات إلى

الولايات المتحدة.

وكانت سلطات الطيران الأميركية حثّت الأسبوع الماضي الطائرات المدنية العاملة في المجال الجوي الفنزويلي على “توخي الحذر” بسبب “تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها”.

ومنذ آب الماضي، تنشر واشنطن قوات عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي بينها ست سفن حربية، بهدف مكافحة تهريب المخدرات، حيث استهدفت خلال الأسابيع الماضية، نحو 20 زورقاً في المياه الدولية.