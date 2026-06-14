ستة قتلى بتصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو البرازيلية

برازيليا-سانا



قُتل ستة أشخاص على الأقل اليوم الأحد إثر اصطدام مروحيتين غرب مدينة ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل.



ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز الإطفاء البرازيلي قوله: إن المروحيتين اصطدمتا في الجو، وسقطتا في موقف تابع لمعرض سيارات كهربائية في ضاحية ريكريو دوس بانديرانتس، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، جميعهم من أفراد طاقمي المروحيتين، واندلاع حريق التهم ما لا يقل عن 20 سيارة.



وتُعد حوادث تحطم الطائرات الصغيرة شائعة في البرازيل خامس أكبر دولة في العالم.



وكانت طائرة صغيرة تحطمت على جانب مبنى في مدينة بيلو هوريزونتي جنوب شرق البرازيل الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده.