فرنسا تعتزم تخصيص 7 رحلات إضافية لإعادة رعاياها من الشرق الأوسط

باريس-سانا

أعلنت فرنسا أنّها تنوي تخصيص 7 رحلات إضافيّة، لإعادة رعاياها من الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قوله لإذاعة فرانس انتير: “تتوفر رحلات تجارية إذ إنّ بعض المجالات الجوية في المنطقة ما زالت مفتوحة، ما سمح بعودة نحو 15 ألف شخص إلى فرنسا، من بينهم عدد كبير من الفرنسيين”.

وأشار إلى أنّ “من بين هؤلاء 900 عادوا عبر رحلات وفّرتها الحكومة”.

وأضاف بارو: “تلقينا نحو 7500 طلب للمساعدة على العودة، ونتوجه إلى الفرنسيين لتقديم الحلول لهم من خلال السماح لهم بالاستفادة من الرحلات المخصصة من الدولة أو من خلال تشجيع شركات الطيران في المنطقة وخارجها على زيادة الرحلات إلى فرنسا”.

يذكر أنّ نحو 400 ألف فرنسي بين مقيم وزائر يتواجدون في عشرات الدول المتأثرة بتداعيات الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.