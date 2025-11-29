ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى أكثر من 300 قتيل

جاكرتا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إندونيسيا الأسبوع الحالي إلى أكثر من 300 قتيل.

ونقلت فرانس برس عن رئيس المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث سوهاريانتو، قوله في مؤتمر صحفي: “إن 166 شخصاً لقوا مصرعهم في شمال سومطرة، و47 في آتشيه، و90 في غرب سومطرة بعدما اجتاحت الفيضانات المدمرة تلك المناطق”.

وأفادت حصيلة سابقة بمصرع حوالي 200 شخص جراء الفيضانات.

وكان موسم الأمطار بدأ في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا في أيلول ويستمر حتى نيسان، مما يزيد من مخاطر السيول والانهيارات الأرضية في عدة مناطق، مع توقع هطول أمطار غزيرة في الأسابيع المقبلة، وفق هيئة الأرصاد الجوية في البلاد.