إعادة تشغيل محطة مياه علوك بالحسكة

‏الحسكة-سانا‏

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة إعادة تشغيل محطة مياه علوك، ووصول ‏الوارد المائي إلى خزان الحمة، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال الضخ باتجاه الأحياء المستفيدة.‏

وأوضحت الشركة وفق ما ذكرت محافظة الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن أعمال الصيانة ‏لا تزال مستمرة في خزان الحمة، إلى جانب إصلاح الأعطال في حي مجرجع، مشيرةً إلى أن الضخ إلى ‏الأحياء المستفيدة سيُستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة.‏

وكانت وزارة الطاقة السورية أعادت في الثاني والعشرين من تموز الماضي محطة مياه علوك إلى الخدمة ‏بعد توقف دام سنوات، معلنة بدء ضخ المياه إلى مدينة الحسكة تجريبياً، بهدف التأكد من سلامة ‏المياه ‏وصلاحيتها للاستهلاك البشري‌‏.‏