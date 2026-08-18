إعادة تشغيل محطة مياه علوك بالحسكة

الحسكة-سانا
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة إعادة تشغيل محطة مياه علوك، ووصول الوارد المائي إلى خزان الحمة، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال الضخ باتجاه الأحياء المستفيدة.
وأوضحت الشركة وفق ما ذكرت محافظة الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن أعمال الصيانة لا تزال مستمرة في خزان الحمة، إلى جانب إصلاح الأعطال في حي مجرجع، مشيرةً إلى أن الضخ إلى الأحياء المستفيدة سيُستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
وكانت وزارة الطاقة السورية أعادت في الثاني والعشرين من تموز الماضي محطة مياه علوك إلى الخدمة بعد توقف دام سنوات، معلنة بدء ضخ المياه إلى مدينة الحسكة تجريبياً، بهدف التأكد من سلامة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.