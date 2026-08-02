اتصال سعودي–إيراني يبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة

الرياض-سانا



بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، التطورات الأخيرة في ظل الجهود الدبلوماسية الجارية لخفض التصعيد في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية في منشور على منصة إكس، أن ابن فرحان أكد خلال الاتصال حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.



وكان وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والكويت، أكدوا خلال اتصالات هاتفية في وقت سابق اليوم الأحد، أهمية التزام ‏جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في ‏إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لضمان حرية ‏الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة ‏وخفض التصعيد فيها وتعزيز الاستقرار الإقليمي‎.‎



وتأتي هذه الاتصالات في سياق الجهود الإقليمية الهادفة إلى احتواء ‏التوترات، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد ‏ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم ‏عسكري كان مقرراً على إيران خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى ‏أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران وعدد من دول منطقة ‏الشرق الأوسط‎.‎