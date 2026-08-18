محاضرة في مشفى إدلب الجامعي حول المعينات السمعية الطبية لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية

إدلب-سانا

نظمت إدارة مشفى إدلب الجامعي اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شركة البيروني للأدوية وشبكة الجراحة الأذنية محاضرة علمية وعملية متخصصة بعنوان “المعينات السمعية الطبية”، بهدف تعزيز الخبرات العلمية والعملية للكوادر الطبية العاملة في مجال السمعيات.

تناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور ملهم فايز حبوش اختصاصي بأمراض السمع والنطق والتوازن، أنواع المعينات السمعية الطبية وآلية اختيار النوع المناسب، بما يتناسب مع حالات ضعف السمع المختلفة، إضافة إلى أسس برمجة وضبط هذه الأجهزة وطرق استخدامها بالشكل الأمثل، مع تقديم شرح عملي وتطبيقي للمشاركين.

دمج المصابين بضعف السمع في المجتمع

وأوضح الدكتور حبوش في تصريح لـ سانا، أن المحاضرة ركزت على الجانب التطبيقي لاختيار المعينة السمعية المناسبة لكل حالة وبرمجتها بدقة، لما لذلك من دور مباشر في تحسين نوعية حياة المصابين بضعف السمع ودمجهم في المجتمع، وتم خلالها شرح مُفصّل لأساسيات الأجهزة السمعية، ومعايرتها، وكيفية تشخيص المريض الصحيح.

وأكد حبوش، أهمية المحاضرة في التعريف بالمعينات السمعية وأساسياتها للأطباء المقيمين وكيفية استخدامها، ووصف الجهاز المناسب للمريض، من خلال عرض حالات سريرية، والجمع بين التطور الواضح والثورة الحاصلة في مجال السمعيات والأساسيات المعروفة سابقاً.

التعاون بين القطاع الطبي والشركات الدوائية

من جهتها، أكدت المندوبة العلمية لمعمل البيروني في إدلب الصيدلانية نعمة فاخوري أهمية التعاون بين القطاع الطبي والشركات الدوائية، لتأمين أحدث المعينات السمعية وتدريب الكوادر على برمجتها وصيانتها، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمرضى، لافتةً إلى أهمية المحاضرة في استعراض أحدث أنواع السمعيات اللازم استخدامها للمصابين بأمراض النطق والتوازن والسمع.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة النشاطات العلمية التي ينظمها مشفى إدلب الجامعي لتطوير مهارات الكوادر الطبية والتمريضية في المحافظة، ومواكبة المستجدات في مجال الأجهزة الطبية المساعدة.