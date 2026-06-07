مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على ‏جنوب لبنان

بيروت-سانا

تواصل القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، موقعة عدداً من القتلى والجرحى.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأحد بأن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا جراء غارة على بلدة جويا يوم أمس.



وأضافت الوكالة: إن طائرة مسيرة ‏إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح نُقلا على إثرها إلى مستشفى “حيرام” لتلقي العلاج.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية بعد منتصف الليل وفجر اليوم، استهدفت بلدات صريفا في قضاء صور، وديركيفا وقلاويه بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع تعرضت له بلدة برج قلاويه.



وفي السياق أصيب شاب بجروح خطيرة، إثر انفجار لغم أرضي عند منطقة الحدود اللبنانية – السورية بالقرب من بلدة العبودية في منطقة عكار، وسارعت فرق الإسعاف إلى موقع الانفجار، حيث قدمت له الإسعافات الأولية في المكان قبل نقله إلى المستشفى.



وقُتل سبعة أشخاص، في وقت سابق اليوم، جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.