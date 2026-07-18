مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الزيتون بمدينة غزة

getty 6a5616d0d9 1784026832 مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الزيتون بمدينة غزة

غزة-سانا

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الزيتون بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية فلسطينية قولها: إن ثلاثة قتلى وعدة مصابين وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، جراء استهداف طائرة مسيّرة من نوع “كواد كابتر” تجمعاً للفلسطينيين قرب مفرق دولة في حي الزيتون.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار واستهداف المناطق الحدودية.

وأضافت: إن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على مخيم مدرسة الزهراء الذي يؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بجروح.

وقُتل ثمانية فلسطينيين على الأقل، وأصيب 20 آخرون، أمس الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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