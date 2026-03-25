سانشيز: خسائر الشركات الإسبانية 100 مليار يورو بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية

مدريد-سانا

حذر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، تسببت بأضرار اقتصادية عالمية جسيمة، وأن الشركات الإسبانية وحدها خسرت 100 مليار يورو (116 مليار دولار) في أقل من شهر.

وأكد سانشيز في كلمة له أمام مجلس النواب الإسباني أن” الحكومة الإسبانية تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، وتعارض أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة”.

كما شدد على أن” كل قنبلة تسقط في الشرق الأوسط تصيب جيوب عائلاتنا، ومن الظلم أن يتحمل المواطنون في جميع أنحاء العالم تكلفة الحرب”.

وحسب رويترز، يشير رقم الـ 100 مليار يورو إلى الانخفاض في القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر IBEX الإسباني للأسهم القيادية، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وكان سانشيز أشار في وقت سابق إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تجاوزت كونها أزمة جيوسياسية وأصبحت تهدد استقرار الاقتصاد الأوروبي.