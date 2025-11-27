الاتحاد الأوروبي وتشيلي يدعوان للالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بروكسل-سانا

دعا الاتحاد الأوروبي وتشيلي جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والامتناع عن أي إجراءات قد تُعرّض الاتفاق للخطر.

ونقل موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني عن بيان مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي وتشيلي أن الطرفين طالبا بمواصلة المفاوضات بشأن المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الطرفان على الحاجة الملحة لوصول إنساني آمن ودون عوائق إلى غزة، والتخفيف الفوري من الأزمة الإنسانية، مؤكدَين التزامهما الكامل بإعادة إعمار القطاع وإنعاشه.

وأدان الطرفان بشدة تصاعد العنف في الضفة الغربية، مؤكدَين دعمهما الثابت لسلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، واحترام القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، والتطبيق الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الماضي، عبر تنفيذ اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق القطاع.