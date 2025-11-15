الرئيس اللبناني يطلب من الخارجية رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

بيروت-سانا

طلب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية إقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود الجنوبية يتجاوز الخط الأزرق.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الرئيس عون شدد على ضرورة إرفاق الشكوى بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تُفنّد النفي الإسرائيلي وتثبت أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى حرمان السكان الجنوبيين من الوصول إلى أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “يونيفيل” نددت أمس بأعمال بناء ينفذها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية متخطياً الخط الأزرق، مؤكدةً أن” الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء هذه تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه”.