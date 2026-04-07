ترامب يهدد إيران مجدداً: 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً

واشنطن-سانا

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، ملوّحاً بضربات غير مسبوقة تستهدف البنية التحتية الحيوية، مؤكداً أن سبعة وأربعين عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً إذا لم يتحقق أي تقدم سياسي قبل انتهاء المهلة التي حدّدها مساء اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: “حضارةٌ كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبداً.. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث.. ومع ذلك، وبعد أن أصبح لدينا تغييرٌ كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفاً، ربما يمكن أن يحدث شيء رائع وثوري، من يدري؟”.

وأضاف: “سنعرف ذلك الليلة، فهي واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم.. سبعة وأربعون عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً.. بارك الله الشعب العظيم في إيران!”.

وتدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ اندلاعها، مع دخول الساعات الأخيرة من المهلة التي منحها ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، مهدداً بأنها ستواجه “الجحيم” في حال عدم الامتثال قبل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.