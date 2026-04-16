الرئيسان اللبناني والأمريكي يبحثان هاتفياً جهود وقف النار وتطورات المفاوضات مع إسرائيل

بيروت-سانا

أجرى الرئيسان اللبناني والأمريكي اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً، بحثا خلاله تطورات الوضع في لبنان ومسار المفاوضات الجارية مع إسرائيل.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون شكر نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الجهود التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم، تمهيداً لدفع العملية السلمية في المنطقة.

وطلب عون من ترامب مواصلة هذه الجهود للتوصل إلى وقف النار في أسرع وقت ممكن، فيما أكد ترامب دعمه للبنان وللرئيس عون، وتشديده على التزام بلاده تلبية الطلب اللبناني بوقف إطلاق النار في أقرب وقت.

كما تلقى عون اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، شكره فيه على الجهود التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكداً دعم بلاده للبنان على مختلف المستويات.

وأكد روبيو استمرار المساعي الأمريكية للوصول إلى وقف لإطلاق النار، تمهيداً لإحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان، مشيداً بمواقف الرئيس عون خلال هذه المرحلة.

وكان سفيرا لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة عقدا محادثات مباشرة في واشنطن، هي الأولى بين الجانبين منذ عقود، حيث اتفقا على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدَّد لاحقاً.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار بعد إطلاق ميليشيا حزب الله صواريخ نحو مواقع إسرائيلية، وهو ما ردّت عليه إسرائيل بغارات واسعة واجتياحات محدودة في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمصابين.