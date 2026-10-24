الإمارات تغلق شواطئ رأس الخيمة كإجراء احترازي نتيجة تسرب نفطي

أبو ظبي-سانا

أعلنت دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت إغلاق جميع شواطئ الإمارة حتى إشعار آخر، نتيجة امتداد بقعة تلوث بحري ناجمة عن تسرب نفطي من ناقلة بحرية قبالة السواحل الإقليمية.

وقالت الوزارة في منشور على منصة “إكس”: إنه تم إغلاق جميع شواطئ إمارة رأس الخيمة حتى إشعار آخر، وطالبت السكان بالالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن إعادة فتح الشواطئ في وقت لاحق.

بدورها أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في وقت سابق، بدء عمليات المسح الفني والمعالجة لاحتواء التسرب النفطي، والحد من آثاره البيئية، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن المناطق المتأثرة.

وطمأنت الجهات المعنية السكان بشأن الروائح غير المعتادة التي تم رصدها في أجزاء من إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، مؤكدة أنها ناتجة عن الحادثة ولا تشكل أي مخاطر صحية.

وكانت سلطات إمارتي أم القيوين والشارقة اتخذت إجراءات مماثلة، شملت إغلاق المناطق الساحلية المحيطة بمدينة أم القيوين وشاطئ الحمرية بالشارقة، لتطويق آثار التلوث البحري وحماية البيئة البحرية وتأمين السلامة العامة.