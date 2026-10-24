الكلاسيكو.. برشلونة لتعزيز الصدارة وريال مدريد لتقليص الفرق

برشلونة-سانا

تتجه الأنظار غداً الأحد إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو” في برشلونة، حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت دمشق، في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب، وتضع الفريقين أمام اختبار جديد لطموحاتهما هذا الموسم.

ويدخل برشلونة المواجهة متصدراً الترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع الأولى، بينما يسعى ريال مدريد، صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة، إلى تحقيق الفوز وتقليص الفرق مع غريمه إلى ثلاث نقاط.

ويأمل برشلونة في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتعزيز صدارته، بينما يتطلع الريال إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعيده إلى المنافسة بقوة على المركز الأول، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعاً هجومياً بين الفريقين.

وعلى المستوى التهديفي، يتصدر البرازيلي رافينيا قائمة هدافي برشلونة في الدوري الإسباني برصيد 12 هدفاً، بينما يتقدم الفرنسي كيليان مبابي قائمة هدافي ريال مدريد بتسجيله 9 أهداف، ليشكّل اللاعبان أحد أبرز الأوراق الهجومية في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

ويتولى الحكم الإسباني خوان مارتينيز مونويرا إدارة مباراة الكلاسيكو، بينما يتولى مواطنه خافيير إغليسياس فيلانويفا مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وفقاً للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بين برشلونة المتصدر وريال مدريد الثالث، ما يضيف أهمية إلى نتيجة الكلاسيكو في صراع المراكز الأولى مع انطلاق الجولة العاشرة من المسابقة.