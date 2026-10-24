نادي الأسير الفلسطيني: تصاعد الاعتقالات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا



أكد نادي الأسير الفلسطيني تصاعد حملات الاعتقال والاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مشيراً إلى تسجيل نحو 70 حالة اعتقال منذ أمس وحتى فجر اليوم، بالتزامن مع عدوان عسكري واسع في محافظة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن النادي قوله، في بيان اليوم السبت: إن الاقتحامات طالت مئات المنازل في الخليل، وترافقت مع تهجير مواطنين من مناطق محددة وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، إضافة إلى أعمال تخريب وتدمير.

وأشار إلى امتداد الاعتقالات والمداهمات إلى محافظات عدة، بينها رام الله وقلقيلية وجنين ونابلس وأريحا وسلفيت وطوباس وبيت لحم وطولكرم والقدس، مستهدفةً أسرى محررين، لافتاً إلى تعرض معتقلين أُفرج عنهم لاحقاً للتعذيب والتهديد والترهيب.

وبيّن النادي أن سلطات الاحتلال سجلت أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب آلاف المعتقلين من قطاع غزة، وعشرات الآلاف ممن خضعوا للتحقيق الميداني.

وأكد أنّ هذه الممارسات لا يمكن التعامل معها كإجراءات عابرة أو تداعيات مؤقتة لحدث ميداني، فهي تندرج ضمن سياسة الانتقام الجماعي، ويجري ذلك كله في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، ما يشجع على استمرار هذه السياسات وتوسيعها، كجزء من نظام الفصل العنصري القائم في الضفة، وامتداداً لجريمة الإبادة المستمرة في غزة.

وطالبت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، محذرةً من تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، ولا سيما إجراءات العقاب الجماعي والتهجير وهدم المنازل في محافظة الخليل.