منشآت الطاقة تحت النار.. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف وترامب يدعو إلى إنهاء ‏الحرب

موسكو/كييف-سانا‏

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل، مع تكثيف أوكرانيا ‏هجماتها بالطائرات المسيّرة ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية داخل الأراضي الروسية، ‏في وقت أعلنت فيه موسكو تحقيق تقدم ميداني جديد في دونيتسك، بينما عادت الدعوات ‏السياسية لإنهاء النزاع إلى الواجهة على هامش قمة مجموعة السبع.‏

ضربات أوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن القوات الأوكرانية قصفت ‏خلال الليل مصفاة نفط في موسكو باستخدام أسلحة بعيدة المدى، معتبراً أن العملية تأتي ‏رداً على الهجمات الروسية واستمرار الحرب.‏

‏ وبحسب وكالة رويترز أوضح زيلينسكي، أن الضربة استهدفت منشأة تبعد نحو 500 ‏كيلومتر، مؤكداً أن أوكرانيا قادرة على الوصول إلى أهداف داخل العمق الروسي.‏

من جهتها، أكدت السلطات الروسية تعرض منشأة في مصفاة نفط تابعة لشركة “غازبروم ‏نفت” في موسكو لأضرار، جراء هجوم بطائرات مسيّرة، مشيرةً إلى عدم وقوع إصابات.‏

كما أعلنت سلطات إقليم كراسنودار اندلاع حريق في مستودع للنفط نتيجة سقوط حطام ‏طائرة مسيّرة، ما دفعها إلى إغلاق طريق محلي يربط المنطقة بشبه جزيرة القرم، في ‏حين واصلت فرق الإطفاء عملياتها لإخماد حريق آخر في مستودع وقود بمدينة ريبينسك ‏في منطقة ياروسلافل.‏

وتعكس هذه التطورات اتجاهاً متصاعداً لدى كييف نحو استهداف البنية التحتية للطاقة ‏وشبكات الإمداد الروسية، في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية واللوجستية على ‏موسكو.‏

موسكو تعلن تقدماً جديداً في دونيتسك

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفي دونباس في جمهورية ‏دونيتسك الشعبية، ومواصلة التقدم في محوري كراسني ليمان وكونستانتينوفكا.‏

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته قناة “روسيا اليوم”، أن قواتها سيطرت خلال الساعات ‏الأربع والعشرين الماضية على عشرات المباني والمواقع المحصنة التابعة للقوات ‏الأوكرانية، كما استهدفت منشآت للطاقة والنقل ومراكز لتخزين وتجميع الطائرات ‏المسيّرة بعيدة المدى.‏

وأضافت: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت أعداداً كبيرة من الطائرات المسيّرة ‏والصواريخ والقنابل الموجهة الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها أسقطت 172 طائرة مسيّرة ‏خلال الليل.‏

عودة الحديث عن التسوية السياسية

سياسياً، قالت وكالة فرانس برس: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا روسيا ‏وأوكرانيا إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لدفع جهود ‏التسوية.‏

وجاءت تصريحات ترامب عقب لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ‏هامش قمة مجموعة السبع، في فرنسا، حيث أشار إلى أن الخسائر البشرية الكبيرة التي ‏تكبدها الطرفان تستدعي الإسراع في إنهاء النزاع.‏

وقال ترامب: إن روسيا وأوكرانيا فقدتا أعداداً كبيرة من القتلى منذ اندلاع الحرب، مؤكداً ‏أن الإدارة الأمريكية تعتزم منح الملف الأوكراني اهتماماً أكبر خلال المرحلة المقبلة.‏

حرب استنزاف تتسع رقعتها

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في شباط عام 2022، ‏وتحولها تدريجياً إلى حرب استنزاف طويلة الأمد تعتمد بصورة متزايدة على الطائرات ‏المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف البنية التحتية الحيوية.‏

ومع تزايد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية واستمرار التقدم الروسي على ‏بعض الجبهات، تبدو فرص الحسم العسكري السريع بعيدة المنال، الأمر الذي يعيد طرح ‏التسوية السياسية كخيار تزداد الحاجة إليه مع اتساع الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة ‏عن النزاع.‏