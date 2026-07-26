إنقاذ 37 شخصاً إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر ‏الصين الجنوبي

بكين-سانا‏

أعلنت السلطات المحلية في مدينة سانشا الصينية، ‏إنقاذ 37 شخصاً حتى صباح اليوم الأحد، إثر غرق ‏سفينة فيتنامية بعد تعرضها لمشكلة في المياه القريبة ‏من شعاب يونغشو في جزر نانشا ببحر الصين ‏الجنوبي‎.‎

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها: إن ‏جميع الذين تم إنقاذهم هم مواطنون فيتناميون كانوا ‏على متن السفينة “كهوي نغوين 18″، التي كانت ‏تقل 62 شخصاً‎.‎

وأضافت الوكالة أن سفينة الإنقاذ “نانهاي جيو 115” ‏التابعة لمديرية نانهاي للإنقاذ في وزارة النقل ‏الصينية رصدت، مساء أمس السبت، إشارة استغاثة ‏صادرة عن السفينة المنكوبة‎.‎

وأوضحت أن ست سفن صينية وطائرة مروحية ‏للإنقاذ، إلى جانب سفينة فيتنامية، تواصل حالياً ‏عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث‎.‎

وكان خفر السواحل الصيني أعلن في الثالث ‏والعشرين من كانون الثاني الماضي إنقاذ 13 فلبينياً ‏من أفراد طاقم سفينة شحن تعرضت للانقلاب في ‏بحر الصين الجنوبي‎.‎