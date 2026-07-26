إنقاذ 37 شخصاً إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر ‏الصين الجنوبي

بكين-سانا
أعلنت السلطات المحلية في مدينة سانشا الصينية، إنقاذ 37 شخصاً حتى صباح اليوم الأحد، إثر غرق سفينة فيتنامية بعد تعرضها لمشكلة في المياه القريبة من شعاب يونغشو في جزر نانشا ببحر الصين الجنوبي.
ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها: إن جميع الذين تم إنقاذهم هم مواطنون فيتناميون كانوا على متن السفينة “كهوي نغوين 18″، التي كانت تقل 62 شخصاً.
وأضافت الوكالة أن سفينة الإنقاذ “نانهاي جيو 115” التابعة لمديرية نانهاي للإنقاذ في وزارة النقل الصينية رصدت، مساء أمس السبت، إشارة استغاثة صادرة عن السفينة المنكوبة.
وأوضحت أن ست سفن صينية وطائرة مروحية للإنقاذ، إلى جانب سفينة فيتنامية، تواصل حالياً عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.
وكان خفر السواحل الصيني أعلن في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي إنقاذ 13 فلبينياً من أفراد طاقم سفينة شحن تعرضت للانقلاب في بحر الصين الجنوبي.