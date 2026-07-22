الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي

واشنطن- سانا

وقّع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتجارة المتبادلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع فرص دخول صادرات البلدين إلى الأسواق بشكل متبادل.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الاتفاقية التي وقعت في واشنطن تقضي بتخفيض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10 بالمئة، ومنح قطاع الألبسة نفاذاً تفصيلياً إلى السوق الأمريكية، مقابل مواصلة الأردن تقديم إعفاءات جمركية للمنتجات الأمريكية بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين عام 2001.



كما تتضمن الاتفاقية إجراءات لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز حماية الملكية الفكرية وحقوق العمال، إضافة إلى الامتناع عن فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والتعاون في أمن الاستثمار ومراقبة التصدير.



وتأتي هذه الاتفاقية بناءً على الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة نحو 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري بحسب المصادر الاقتصادية الأردنية.