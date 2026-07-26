انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء صيفية عادية في ‏معظم المناطق السورية ‏

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالانخفاض اليوم الأحد، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في معظم المناطق السورية.
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس نهاراً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر على أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل سرعتها إلى 55 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج مساءً.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/33
|ريف دمشق-القلمون
|14/28
|القنيطرة
|17/27
|درعا
|19/32
|السويداء
|16/29
|حمص
|20/31
|حماة
|21/33
|اللاذقية
|26/29
|طرطوس
|25/31
|حلب
|24/34
|إدلب
|23/31
|دير الزور
|27/37
|الرقة
|26/36
|الحسكة
|27/38