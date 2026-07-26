انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء صيفية عادية في ‏معظم المناطق السورية ‏

IMG 2883 انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء صيفية عادية في ‏معظم المناطق السورية ‏

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض اليوم الأحد، لتصبح ‏أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في معظم ‏المناطق السورية‎.‎

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس ‏نهاراً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ‏مع بقاء الفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر على ‏أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق ‏الشرقية والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة ‏رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل سرعتها إلى 55 كم/سا، و‏خاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات ‏الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية تؤدي إلى إثارة ‏الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر ‏متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج مساءً‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية:‎

دمشق20/33‏
ريف دمشق-القلمون14/28‏
القنيطرة17/27‏
درعا19/32‏
السويداء16/29‏
حمص20/31‏
حماة21/33‏
اللاذقية26/29‏
طرطوس25/31‏
حلب24/34‏
إدلب23/31‏
دير الزور27/37‏
الرقة26/36‏
الحسكة27/38‏
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