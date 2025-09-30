قطر تؤكد التزامها بإنهاء معاناة غزة وتدعو لتوافق فلسطيني حول خطة ترامب

الدوحة-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن التركيز الرئيسي لدولة قطر حالياً هو إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف القتل والتهجير والمجاعة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو عامين.

واعتبر الوزير القطري، في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء اليوم، أن الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة، تحتاج إلى مناقشة بنودها وكيفية العمل من خلالها.

وقال: “إن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى تطوير وتوضيح، وخاصةً فيما يتعلق بآليات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع”، مشيراً إلى أن بلاده سلّمت وفد حركة حماس التفاوضي خطة ترامب بشأن غزة خلال اجتماع عقد أمس في الدوحة، وأن الحركة تعاملت معها بمسؤولية، ووعدت بدراستها.

وشدد الوزير القطري على أن الرد النهائي على الخطة يتطلب توافقاً داخلياً بين الفصائل الفلسطينية، داعياً جميع الأطراف إلى النظر فيها بشكل بناءٍ، واستثمار الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف: “إن الدول العربية والإسلامية، بما فيها مصر وتركيا، تبذل جهوداً كبيرة لدعم الفلسطينيين، وتمكينهم من البقاء على أرضهم، والوصول إلى حل الدولتين، وأن تلك الدول سترحب بالمشاركة في دعم الفلسطينيين إذا تم قبول الخطة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس في البيت الأبيض، عن قرب التوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب في قطاع غزة، ويساعد على تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.