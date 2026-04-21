ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع الرئيس عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع الرئيس اللبناني جوزاف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الرئيس عون أعرب خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره لوقوف السعودية إلى جانب لبنان ودعمها المستمر له في مختلف الظروف.

من جهته جدد الأمير محمد، التأكيد على استمرار وقوف بلاده إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة الماضي، حيث رحبت الرياض بالاتفاق مجددةً التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.