الحزب الحاكم في مولدوفا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

كيشيناو-سانا

تصدر الحزب الحاكم المؤيد للاتحاد الأوروبي في مولدوفا نتائج الانتخابات البرلمانية، محققاً فوزاً كبيراً على منافسه الذي يميل إلى روسيا.

وذكرت وكالة “أ ف ب” أنه بعد فرز 99.91 بالمئة من الأصوات، حصد حزب “العمل والتضامن” (باس) الذي يحكم البلاد منذ عام 2021، على 50 بالمئة من الأصوات، بينما حصل التكتل الوطني الموالي لروسيا على 24.16 بالمئة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس نحو 52 بالمئة، ويُنظر إليها باعتبارها مفصلية بالنسبة للبلاد للحفاظ على زخم التكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بعد شن موسكو عملية عسكرية ضد أوكرانيا في عام 2022.

وكان حزب “باس” نال 52.8 بالمئة من أصوات الناخبين عام 2021.

ووفق مراقبين، فإن الانتخابات التي جرت أمس هي الأهم في تاريخ مولدوفا بعد الاستقلال، واعتُبرت على نطاق واسع خياراً بين “مزيد من التكامل مع الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى فلك روسيا”.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات، موضحاً أنها تظهر أن هذا البلد الصغير في شرق القارة يسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى التكتل.

