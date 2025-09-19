الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يسمح بمشاركة فلسطين في اجتماعاتها عن بُعد

نيويورك-سانا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن مشاركة دولة فلسطين عن بُعد في الاجتماعات رفيعة المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين الأسبوع المقبل، بعد رفض الإدارة الأميركية منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لممثلي فلسطين، للمشاركة في اجتماعات الجمعية.

وذكر موقع “أخبار الأمم المتحدة”، أن القرار الذي صوت لصالحه 145 عضواً وعارضه 5 أعضاء وامتنع 6 عن التصويت، أجاز لدولة فلسطين أن تلقي بيانات عبر الفيديو أو أن تقدم بياناً مسجلاً سلفاً في جلسات الاجتماعات، وكذلك أن تقدم بياناً لرئيسها مسجلاً سلفاً يذاع في قاعة الجمعية أثناء المناقشة العامة، بعد التقديم له من جانب ممثلها الحاضر حضوراً فعلياً في القاعة.

كما يسمح القرار لفلسطين أيضاً، أن تقدم بيانات مسجلة سلفاً لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو حسب الاقتضاء، إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وبحسب القرار فإن هذه الإجراءات لا تسري إلا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، مشدداً على ضرورة تمكين ممثلي دولة فلسطين من المشاركة شخصياً في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب القرار عن القلق من الحالات التي يمنع فيها الممثلون من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، والأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصياً في اجتماعات الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أواخر الشهر الماضي، رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية، المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين الأسبوع المقبل.