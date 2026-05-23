إصابة العشرات بتصادم قطارين غربي ألمانيا

برلين-سانا

أصيب أكثر من 50 شخصاً بجروح متفاوتة اليوم السبت، جراء حادث تصادم قطاري ترام في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان صادر عن خدمة الإطفاء قوله: “إن الحادث وقع عند تقاطع مروري مزدحم في المدينة، وأسفر عن نقل 28 مصاباً إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين قُدمت الإسعافات الأولية لـ 28 آخرين تعرضوا لإصابات طفيفة في موقع الحادث”.

وأشار البيان إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ هرعت مباشرة إلى المكان، في وقت فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيقاً للكشف عن ملابسات وأسباب الحادث.

يذكر أن ألمانيا شهدت السبت الماضي حادثاً جوياً أسفر عن مصرع شخصين جراء سقوط طائرة صغيرة فوق منطقة سكنية في مدينة ليمبورغرهوف بولاية راينلاند بالاتينات جنوب غرب البلاد.