مقتل ثمانية إسرائيليين في قصف إيراني

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، مقتل ثمانية إسرائيليين جراء ضربات صاروخية إيرانية سقطت في محيط القدس المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أحد الصواريخ أصاب سقف ملجأ في بيت شيمش غرب المدينة، ما أسفر عن ثمانية قتلى و27 إصابة في حصيلة أولية .

وتأتي هذه الهجمات في إطار تكثيف إيران قصفها الصاروخي منذ فجر الأحد على إسرائيل، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي استهدفها.

وأسفر القصف الإيراني يوم السبت عن مقتل إسرائيلية وإصابة أكثر من 20 في مناطق عدة، إضافة إلى نزول الملايين إلى الملاجئ.