أفغانستان تعلن عن إسقاط طائرة مقاتلة باكستانية وأسر طيارها وباكستان تنفي

كابول-إسلام آباد-سانا

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مقاتلة باكستانية وتحطمها في مدينة جلال آباد شرق البلاد، فيما نفت إسلام آباد هذه الأنباء.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية طيب حماد قوله: “أُسقطت طائرة مقاتلة باكستانية في الحي السادس بمدينة جلال آباد، وتم أُسر طيارها حياً”، كما أكد المتحدث باسم الجيش في شرق أفغانستان وحيد الله محمدي أن “القوات الأفغانية أسقطت طائرة باكستانية”.

من جهتها، نفت باكستان التقارير الأفغانية التي أفادت بتحطم الطائرة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر حسين أندرابي: “إن هذا ادعاء كاذب، ولا أساس له من الصحة”.

واندلعت موجة توتر جديدة بين أفغانستان وباكستان أمس الجمعة، بعد اشتباكات عنيفة قرب معبر تورخم الحدودي، تبادل خلالها الجانبان الضربات الجوية والقصف المدفعي، ما أعاد التصعيد العسكري بين البلدين إلى الواجهة، والذي يدور حول خلافات حدودية وسياسية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع من التوتر والغارات المكثفة من الجانب الباكستاني، وبعد أشهر من اشتباكات مماثلة في تشرين الأول الماضي، انتهت بوقف مؤقت لإطلاق النار بوساطة تركيا وقطر والسعودية.