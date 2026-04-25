شركة “رايان إير” للطيران تغلق قاعدتها التشغيلية في مطار برلين وتخفض رحلاتها إلى النصف

أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة “رايان إير”، عزمها إغلاق قاعدتها التشغيلية في مطار برلين مع نهاية جدول الرحلات الصيفي في الـ 24 من تشرين الأول المقبل، في خطوة تعكس تصاعد الخلاف حول تكاليف التشغيل في ألمانيا.

ونقلت صحيفة برلينر مورغن بوست، اليوم السبت، عن الشركة قولها: إن مطار برلين لن يحتضن أي طائرات تابعة لها خلال موسم الشتاء، كما سيتم تقليص عدد الرحلات بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب إلغاء نحو عشرة خطوط طيران بشكل كامل.

وتقدّر الشركة أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خسارة نحو 2.5 مليون مسافر لمطار برلين خلال العام المقبل، وأرجعت قرارها إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية ورسوم المطارات، بينما أكدت إدارة المطار أن الرسوم الحالية “متوسطة مقارنة بالمطارات الأوروبية المماثلة”.

من جانبهم اعتبر مسؤولون في رايان إير أن بيئة الطيران في ألمانيا أصبحت غير تنافسية، ما دفع الشركة إلى نقل جزء من طائراتها إلى دول أوروبية أخرى تقدم شروطاً أقل تكلفة.

في المقابل، أثار القرار انتقادات نقابية واسعة، حيث اتهمت نقابة فيردي الشركة بالتركيز على الربح على حساب العمال، وبدوره وصف روبرت روكيل، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة برلين قرار الشركة بأنه “ضربة قاسية لبرلين كمركز طيران”، كما طالب بضرورة تحسين شروط التشغيل لجذب شركات طيران بديلة وتعويض الانسحاب المتوقع لرايان إير.

وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أعلنت الأربعاء الماضي إلغاء نحو 20 ألف رحلة من جدولها الجوي، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود ومخاوف من نقص إمدادات وقود الطائرات (الكيروسين).