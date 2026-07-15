مصر تدين الهجمات على السعودية واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز

القاهرة-سانا

أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، هجمات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية والإمارات.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشرته على منصة إكس: “تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ، ما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي”.



وأكدت الخارجية المصرية رفض القاهرة الكامل لجميع الهجمات التي تستهدف أمن وسيادة السعودية أو تمس أمن واستقرار دول المنطقة، مجددةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.



وفي بيان مماثل أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.



وشددت الخارجية على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أي ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد في المنطقة، معربة عن تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.



وكانت السعودية أعلنت أمس الإثنين، أن دفاعاتها الجوية ‏اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد، فيما أعلنت الإمارات أن صواريخ ‌‏كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط “مومباسا” و”الباهية” في الممر الملاحي ‌‏الجنوبي لمضيق هرمز.