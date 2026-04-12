مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار على مطعم تشيك-فيل-إيه في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن شرطة الولاية قولها، اليوم الأحد: إن شخصاً واحداً قُتل بالرصاص وأصيب ستة آخرون، فيما وصفته بإطلاق نار جماعي في مطعم تشيك-فيل-إيه في يونيون، نيو جيرسي.

من جهتها، دعت حاكمة ولاية نيو جيرسي ميكي شيريل الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الحادث للاتصال بالسلطات، التي تحقق في حادثة إطلاق النار.

وبحسب بيان صحفي صدر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة يونيون التابعة للولاية، فإن المحققين لا يعتقدون أن الهجوم الذي وقع كان عشوائياً، مشيرين إلى أنه لم يتم القبض على أي شخص، ولا يوجد تهديد مباشر للجمهور، في حين تتولى فرقة مكافحة جرائم القتل في مكتب المقاطعة التحقيق في الحادثة.

وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من الهجمات الفردية وحوادث الطعن وإطلاق النار، إذ تسجل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وغالباً ما تتركز في مناطق سكنية أو مناسبات عامة، بحسب بيانات منظمات أمريكية معنية بالعنف المسلح.