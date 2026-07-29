وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية وخفض التصعيد في الشرق الأوسط

إسلام أباد-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في باكستان اليوم الأربعاء مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة “إكس” أن الوزير جراح أعرب عن تقدير دولة الكويت للدور الدبلوماسي الفاعل الذي تضطلع به باكستان في دعم أمن المنطقة واستقرارها.



كما استعراض الوزيران العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الكويتي ـ الباكستاني في شتى المجالات، وتكثيف التنسيق والتشاور على مختلف الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



والتقى وزير الخارجية الكويتي في وقت سابق مع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، حيث جرى البحث في التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالين الدفاعي والأمني.