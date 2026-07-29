أردوغان: المنطقة بأسرها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي

أردوغان أردوغان: المنطقة بأسرها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب.

ونقلت وكالة ” الأناضول” عن أردوغان قوله في خطاب متلفز عقب اجتماع الحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة: إن ” ثمن العدوان الإسرائيلي لا يدفعه أشقاؤنا الفلسطينيون ولا الشعب اللبناني الشقيق وحدهم، بل تدفعه المنطقة بأسرها بمختلف مكوناتها الدينية”.

وأضاف: أن “إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية خطوة بخطوة متجاهلة الحقوق الأساسية للإنسان في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها”.

في سياق آخر، قال أردوغان:” نتخذ خطوات حازمة لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة والتكنولوجيا”.

وأضاف: أن ” تركيا تدير بنجاح الصدمات المتعددة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تشهد بروز أزمة جديدة كل يوم” مؤكداً أن ” الاقتصاد التركي صامد رغم الصراعات في المنطقة ونبذل جهوداً خاصة لإبقاء تأثير تكاليف الحرب عند أدنى مستوى”.

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