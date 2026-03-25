مجلس الوزراء القطري يجدد إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية

الدوحة-سانا

جدّد مجلس الوزراء القطري إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر ودول المنطقة، مطالباً بالوقف الفوري لها، امتثالاً لأحكام القانون الدولي، واحتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكد المجلس، في بيانٍ خلال اجتماعه اليوم نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) على “احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد على الاعتداءات الإيرانية، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنّ “دولة قطر تواصل مساعيها الحثيثة، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد، على نحو يضمن احترام سيادة الدول، ويصون أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيداً من المخاطر والتداعيات”.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، من بينها قطر، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإلحاق أضرار مادية.