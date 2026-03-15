14 قتيلاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان أمس

بيروت-سانا

أسفرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، أمس السبت، عن سقوط 14 قتيلاً، وعدد من الجرحى.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان اليوم الأحد: إن الغارة الإسرائيلية على حي الراهبات في مدينة النبطية أمس، أدت في حصيلة نهائية إلى مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وإصابة خمسة بجروح، وفي حارة صيدا أسفرت الغارة عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين، وفي بلدة القطراني بقضاء جزين، أدت الغارة في حصيلة أولية الى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة بجروح.

وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة في لبنان منذ فجر الثاني من الشهر الجاري قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، وذلك عقب استهداف ميليشيا “حزب الله” مواقع إسرائيلية بعدة صواريخ.