ارتقاء 40 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 40 فلسطينياً اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مع دخول الهجمات يومها الـ 698، وسط تصعيد في القصف، وحصار خانق، ونزوح قسري يفاقم معاناة السكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال قصفت خلال الساعات الماضية عشرات المنازل في مناطق متفرقة، منها شارع النفق وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومدينتا جباليا ورفح وسط وجنوب القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 40 فلسطينياً.

كما واصلت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والمرافق الصحية، في مسعى لتعطيل ما تبقى من خدمات الرعاية، وإخراج المستشفيات عن الخدمة.

وشهدت الساعات الماضية أيضاً قصفاً لمخيمات النازحين، أبرزها في مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى جانب تدمير واسع في التجمعات السكنية بمدينة غزة وخان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء أكثر من 63 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 160 ألفاً.