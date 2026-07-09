ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من صعود قطاع التكنولوجيا

لندن-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد أن خفف صعود أسهم قطاع التكنولوجيا من المخاوف المستمرة إزاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع بنسبة 0.8% ليصل إلى 640.88 نقطة، فيما سجّل قطاعا التكنولوجيا والموارد الأساسية أعلى المكاسب، حيث صعد الأول بنسبة 2.7% والثاني بنسبة 3.2%.

كما حققت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات ملحوظة، إذ صعد سهم سيلترونيك بنسبة 13.4%، وسويتك بنسبة 5.9%، بينما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل بنسبة 4.8%.

وتحسنت المعنويات عالمياً بفضل تقرير أفاد بأن الصين قد تسمح لشركات الذكاء الاصطناعي المحلية بوصول محدود إلى رقائق “إتش200 ” التي تنتجها شركة ” إنفيديا” الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى احتمال نمو الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وسجّلت الأسهم الإسبانية أفضل أداء في المنطقة، بعدما ارتفعت بنسبة 1.1% من أدنى مستوى بلغته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

في حين قفز سهم “كومبيوتاسنتر” الموردة لخدمات تكنولوجيا المعلومات 7.2 % بعد أن أعلنت الشركة أنها تتوقع أن تتجاوز نتائجها السنوية توقعات السوق، بدعم من الطلب القوي على البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.