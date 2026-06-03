الخارجية الكويتية تدين الاعتداء الإيراني على أراضيها ‏

الكويت-سانا
أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كان آخرها استهداف مطار الكويت الدولي، والتي أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة في بيان على منصة “x” رفض الكويت القاطع لما تقوم به إيران من اعتداءات عدوانية تؤدي إلي زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها لا يمكن المساس به، مؤكدةً أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجاً عدوانياً منظماً، وهو أمر لن تقبل به أو تتهاون إزاءه.
وأشارت الوزارة إلى أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية بما يتسق مع القانون الدولي.
وقتل شخص وأصيب آخرون، في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” في وقت سابق اليوم عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان قوله: إن طائرات مسيّرة معادية استهدفت مبنى الركاب «تي1» بمطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى، وإصابة عدد من الأشخاص.
ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية المدنية في دول الخليج العربي ودول أخرى.