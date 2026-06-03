الخارجية الكويتية تدين الاعتداء الإيراني على أراضيها ‏

الكويت-سانا ‏

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية ‌‏المتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كان آخرها استهداف ‌‏مطار الكويت الدولي، والتي أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.‏

وأكدت الوزارة في بيان على منصة “‏x‏” رفض الكويت القاطع لما تقوم به ‌‏إيران من اعتداءات عدوانية تؤدي إلي زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر ‌‏وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي ‌‏وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. ‏

وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها لا ‌‏يمكن المساس به، مؤكدةً أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجاً عدوانياً ‌‏منظماً، وهو أمر لن تقبل به أو تتهاون إزاءه.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ ‌‏الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية بما يتسق مع القانون ‌‏الدولي.‏

وقتل شخص وأصيب آخرون، في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني ‌‏استهدف مطار الكويت الدولي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” في وقت سابق اليوم عن المتحدث ‏الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان قوله: إن طائرات مسيّرة ‏معادية استهدفت مبنى الركاب «تي1» بمطار الكويت الدولي، ما أسفر عن ‏أضرار مادية جسيمة في المبنى، وإصابة عدد من الأشخاص.‏

‏ ‌‏ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الـ 28 ‏من شباط ‌‏الماضي، شنت ‏إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية ‏المدنية في ‌‏دول الخليج العربي ‏ودول أخرى‎.‎