وزارة التربية: تعيين الأوائل من خريجي 2025 في اختصاصات تعليمية دون مسابقة

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024-2025، المشمولين بأحكام القانون رقم /35/ لعام 2024، بوظيفة مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة، وذلك في إطار استقطاب الكفاءات النوعية وتعزيز الملاك التعليمي.
وبينت الوزارة في قرار تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن التعيين يشمل اختصاصات الرياضيات، وعلم الحياة، والفيزياء والكيمياء، بمختلف فروعها واللغة الإنكليزية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الروسية وآدابها، إضافة إلى اختصاص معلم صف.
ودعت الوزارة الخريجين المشمولين بالقرار إلى التقدم بطلبات التعيين ورقياً وفق النموذج المعتمد في ديوان مديرية التربية بالمحافظة التي حصلوا فيها على الشهادة الثانوية أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرجوا منها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 12/7/2026 ولغاية يوم الخميس الموافق لـ 16/7/2026، مرفقة بالوثائق المطلوبة.
واشترط القرار أن يكون المتقدم من ضمن نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل في الاختصاصات المحددة، وأن يكون قد حصل على الإجازة الجامعية ضمن الحد الأدنى للمدة اللازمة للتخرج، وألا يتجاوز عمره 40 عاماً في سنة التخرج، إضافة إلى تقديم الطلب خلال المدة المحددة.
وأوضح القرار أن المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط سيخضعون لمقابلة شفهية تجريها لجنة مركزية مختصة، تعتمد معايير تشمل الكفاءة التخصصية والمعرفية، والمهارات التربوية والقدرة على التواصل، والسمات الشخصية والانضباط، إضافة إلى السلامة الصحية والقدرة على أداء المهام الوظيفية.
ووفقاً للقرار، تعتمد نتائج المقابلات خلال مدة أقصاها 15 يوماً من انتهائها بعد رفعها من اللجنة المختصة، لتصدر بعدها وزارة التربية والتعليم قراراً بأسماء المقبولين، فيما تصدر قرارات التعيين من قبل المحافظين أصولاً خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ اعتماد النتائج.
وأكدت الوزارة أن المعين يلتزم بمباشرة العمل خلال 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار التعيين، كما لا يجوز نقله إلى محافظة أخرى أو ندبه خارج الوزارة قبل مضي خمس سنوات على تعيينه، ولا يجوز تكليفه بوظيفة غير تعليمية قبل انقضاء عشر سنوات، إلا في الحالات الصحية التي تنظمها القواعد المعتمدة في الوزارة.
ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على أسماء الخريجين المشمولين بحسب كل جامعة، لزيارة الرابط .
ويستند هذا القرار إلى القانون رقم /35/ لعام 2024 وتعليماته التنفيذية، والقرار الرئاسي رقم /9/ لعام 2025، والقوائم الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة أسماء الخريجين الأوائل للاختصاصات المطلوبة للعام الدراسي 2024 – 2025.
وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في الخامس من تموز الجاري، أن توجه الوزارة لتعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة، في عدد من الاختصاصات النوعية، يأتي في إطار التكامل بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد الكفاءات الوطنية، وتأهيلها لخدمة قطاع التعليم.