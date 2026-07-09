وزارة التربية: تعيين الأوائل من خريجي 2025 في اختصاصات تعليمية دون مسابقة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل للعام ‏الدراسي 2024-2025، المشمولين بأحكام القانون رقم /35/ لعام 2024، بوظيفة مدرسين أو ‏معلمي صف من دون مسابقة، وذلك في إطار استقطاب الكفاءات النوعية وتعزيز الملاك التعليمي.‏

وبينت الوزارة في قرار تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن التعيين يشمل اختصاصات ‏الرياضيات، وعلم الحياة، والفيزياء والكيمياء، بمختلف فروعها واللغة الإنكليزية وآدابها، واللغة ‏الفرنسية وآدابها، واللغة الروسية وآدابها، إضافة إلى اختصاص معلم صف.‏

ودعت الوزارة الخريجين المشمولين بالقرار إلى التقدم بطلبات التعيين ورقياً وفق النموذج المعتمد ‏في ديوان مديرية التربية بالمحافظة التي حصلوا فيها على الشهادة الثانوية أو في المحافظة التي ‏توجد فيها الكلية التي تخرجوا منها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 12/7/2026 ‏ولغاية يوم الخميس الموافق لـ 16/7/2026، مرفقة بالوثائق المطلوبة.‏

واشترط القرار أن يكون المتقدم من ضمن نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل في الاختصاصات ‏المحددة، وأن يكون قد حصل على الإجازة الجامعية ضمن الحد الأدنى للمدة اللازمة للتخرج، وألا ‏يتجاوز عمره 40 عاماً في سنة التخرج، إضافة إلى تقديم الطلب خلال المدة المحددة.‏

وأوضح القرار أن المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط سيخضعون لمقابلة شفهية تجريها لجنة ‏مركزية مختصة، تعتمد معايير تشمل الكفاءة التخصصية والمعرفية، والمهارات التربوية والقدرة ‏على التواصل، والسمات الشخصية والانضباط، إضافة إلى السلامة الصحية والقدرة على أداء ‏المهام الوظيفية.‏

ووفقاً للقرار، تعتمد نتائج المقابلات خلال مدة أقصاها 15 يوماً من انتهائها بعد رفعها من اللجنة ‏المختصة، لتصدر بعدها وزارة التربية والتعليم قراراً بأسماء المقبولين، فيما تصدر قرارات التعيين ‏من قبل المحافظين أصولاً خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ اعتماد النتائج.‏

وأكدت الوزارة أن المعين يلتزم بمباشرة العمل خلال 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ‏قرار التعيين، كما لا يجوز نقله إلى محافظة أخرى أو ندبه خارج الوزارة قبل مضي خمس سنوات ‏على تعيينه، ولا يجوز تكليفه بوظيفة غير تعليمية قبل انقضاء عشر سنوات، إلا في الحالات ‏الصحية التي تنظمها القواعد المعتمدة في الوزارة.‏

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على أسماء الخريجين المشمولين بحسب كل جامعة، لزيارة ‏الرابط .



ويستند هذا القرار إلى القانون رقم /35/ لعام 2024 وتعليماته التنفيذية، والقرار الرئاسي رقم /9/ ‏لعام 2025، والقوائم الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة أسماء الخريجين ‏الأوائل للاختصاصات المطلوبة للعام الدراسي 2024 – 2025.‏

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في الخامس من تموز الجاري، أن توجه ‏الوزارة لتعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة، في ‏عدد من الاختصاصات النوعية، ‏يأتي في إطار التكامل بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد ‌‏الكفاءات الوطنية، وتأهيلها لخدمة قطاع التعليم.‏