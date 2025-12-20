اليابان ودول من آسيا الوسطى تتفق على طريق جديد لنقل الموارد والطاقة إلى الأسواق الدولية

طوكيو-سانا

توصلت اليابان إلى اتفاق مع خمس دول من آسيا الوسطى لتطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية اليوم، أن طوكيو استضافت قمة تجمع اليابان مع كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، حيث تبنت الأطراف المشاركة اليوم “إعلان طوكيو” الذي يركز على تسهيل الخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في افتتاح القمة: إن “الوضع الدولي تغير بشكل جذري، وتتزايد أهمية المنطقة كطريق تجاري يربط آسيا بأوروبا”، مشيرة إلى أن مشروع طريق بحر قزوين يستهدف تأمين إمدادات مستقرة من المعادن النادرة والنفط والغاز الطبيعي.

وأوضحت تاكايتشي أن بلادها ستطلق مشاريع تجارية جديدة بقيمة 3 تريليونات ين ياباني ما يعادل (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى خلال خمس سنوات، إضافة إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة توقيع أكثر من 150 وثيقة بين القطاعين العام والخاص.

وكان من المقرر عقد القمة في آب 2024 بكازاخستان، لكنها تأجلت بسبب تحذيرات من احتمال وقوع زلزال واسع النطاق في اليابان آنذاك، ومنذ إطلاق إطار الحوار مع دول آسيا الوسطى عام 2004، عقدت اليابان عشر اجتماعات وزارية خارجية.