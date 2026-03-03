الدفاع البحرينية تعلن تدمير 73 صاروخاً و91 طائرة مسيرة إيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 73 صاروخاً و91 طائرة مسيرة خلال الاعتداءات الإيرانية العشوائية على المملكة، ونجحت في إحباط العدوان عليها.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، عن القيادة العامة قولها: “إنها تمتلك منظومات دفاعية متقدمة وقدرات قتالية متطورة، وإمكانات عسكرية حديثة لحماية أجواء ومياه وأراضي المملكة، وكل منظوماتها الدفاعية على أهبة الاستعداد والجاهزية الدائمة للتعامل مع جميع التهديدات”.

وأكدت أن الاعتداءات العشوائية والمفرطة للصواريخ والمسيرات في استهداف المدنيين تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، مشددةً على احتفاظ المملكة بحقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت يوم السبت الماضي.