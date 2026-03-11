الولايات المتحدة ترحب بحظر الحكومة اللبنانية أنشطة ميليشيا “حزب الله” العسكرية

نيويورك-سانا

رحب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة اللبنانية حظر أنشطة ميليشيا “حزب الله” الأمنية والعسكرية فوراً.

ونقل موقع أنباء الأمم المتحدة عن والتز قوله: إن أنشطة “حزب الله” تتجاهل إرادة غالبية الشعب اللبناني وتعرضه للخطر، واصفاً قرار الحكومة اللبنانية بـ “التاريخي على مسار إنهاء التأثير الطويل والمدمر لحزب الله في لبنان”.

وشدد السفير الأمريكي على ضرورة أن تنفذ الأجهزة الأمنية اللبنانية هذه السياسة وأن “تلاحق” من ينتهكها، مؤكداً أن الوقت قد حان لتستعيد الحكومة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها، مشيداً بتحركات الحكومة لطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وفي تعليقه على الهجمات التي تعرضت لها قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، أعرب والتز عن أمله في الشفاء العاجل للجنود الذين أصيبوا قبل بضعة أيام، داعياً كل الأطراف إلى احترام سلامة وأمن حفظة السلام.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في الثاني من الشهر الجاري حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، تمثلت في حظر أي نشاط عسكري أو أمني لميليشيا حزب الله، وإلزامها بتسليم سلاحها إلى الدولة