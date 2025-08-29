فرنسا تربط تنفيذ خطة السلاح في لبنان بانسحاب إسرائيل

باريس-سانا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وإنهاء كل الانتهاكات للسيادة اللبنانية، هما شرطان أساسيان لتنفيذ خطة حصرية السلاح بيد الدولة.

ورحب ماكرون في منشور له على منصة إكس اليوم بتمديد مجلس الأمن الدولي مهمة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) حتى العام 2027، مشدّدا على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من نقاط حدودية لبنانية ما زالت تحتلّها.

ووصف ماكرون قرارات الحكومة اللبنانية، بشأن استعادة حصرية السلاح بيد الدولة، بـ”الشجاعة”، وحثها “على تبنّي الخطة التي ستُعرض خلال اجتماع لها لتحقيق هذه الغاية”.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ووقف كل الانتهاكات للسيادة شرطان أساسيان لتطبيق خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصرية القوى المسلحة”.

وأشار ماكرون إلى أنه أبلغ نظيره اللبناني جوزاف عون عزم بلاده على عقد مؤتمرين حول لبنان قبل نهاية العام، الأول لدعم القوات المسلحة، والثاني للنهوض وإعادة الإعمار.

وكانت الحكومة اللبنانية تبنت مطلع الشهر الحالي 2025، قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش وضع خطة عملية لتنفيذه .