البحرين: أحكام بالسجن المؤبد لـ 11 شخصاً أدينوا بالتخابر مع الحرس الثوري ‏الإيراني

المنامة-سانا‏

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد لـ 11 متهماً، ‏وبالسجن ثلاث سنوات لمتهمين اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس ‏الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة‎.‎

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد، نقلاً عن بيان المحكمة، أن ‏المتهمين اضطلعوا بجمع معلومات عن مواقع حيوية داخل البلاد، وتسهيل ‏تحويلات مالية ذات صلة بالنشاط التخابري‎.‎

يشار إلى أن البحرين أصدرت في الـ 15من نيسان الجاري أحكاماً بالسجن لـ ‌‏24 شخصاً، ثلاثة منهم حُكِم عليهم بالمؤبد بتهمة التخابر مع إيران ‏ومساعدتها في تنفيذ هجمات على البلاد‎.‎

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين ‏من شباط الماضي، تعرضت دول الخليج العربي ودول في المنطقة ‏لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار ‏مادية. ‏