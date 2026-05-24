البحرين: أحكام بالسجن المؤبد لـ 11 شخصاً أدينوا بالتخابر مع الحرس الثوري ‏الإيراني

المنامة-سانا
قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد لـ 11 متهماً، وبالسجن ثلاث سنوات لمتهمين اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.
وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد، نقلاً عن بيان المحكمة، أن المتهمين اضطلعوا بجمع معلومات عن مواقع حيوية داخل البلاد، وتسهيل تحويلات مالية ذات صلة بالنشاط التخابري.
يشار إلى أن البحرين أصدرت في الـ 15من نيسان الجاري أحكاماً بالسجن لـ 24 شخصاً، ثلاثة منهم حُكِم عليهم بالمؤبد بتهمة التخابر مع إيران ومساعدتها في تنفيذ هجمات على البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تعرضت دول الخليج العربي ودول في المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية.