الصين والدول العربية توسعان التعاون في قطاع الهيدروجين الأخضر ‌‎

‎بكين-سانا‌‎

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دخل التعاون بين الصين والدول العربية مرحلة جديدة في قطاع الهيدروجين الأخضر، ‏مدفوعاً بتسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتكامل الإمكانات الصناعية ‏والتكنولوجية الصينية مع الموارد الطبيعية والاستثمارات التي تمتلكها الدول العربية.

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ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الهيئة الوطنية الصينية للطاقة قولها: إن ‏الاستثمارات في قطاع الهيدروجين ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر ‏من 160 في المئة على أساس سنوي، في حين حافظت الصين على صدارة العالم من ‏حيث إنتاج الهيدروجين واستهلاكه.

وقال بيان قوانغ تشي نائب مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا بالهيئة: إنه مع دخول مشروعات ‏في شينجيانغ ونينغشيا وجيلين طور التشغيل، ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيدروجين ‏الأخضر في الصين إلى نحو 250 ألف طن سنوياً بحلول نهاية عام 2025، وهو ما ‏يمثل أكثر من نصف القدرة الإنتاجية العالمية.‏

وتسعى الصين خلال الفترة بين (2026-2030) لبناء منظومة جديدة للطاقة تقوم على ‏إدماج الهيدروجين والوقود الأخضر ضمن منظومة الطاقة غير الأحفورية، مع استهداف ‏رفع إنتاج الهيدروجين المعتمد على الطاقة المتجددة إلى مليوني طن بحلول عام 2030.‏

ووفقاً لتقرير “مراجعة الهيدروجين العالمية 2026” الصادر مؤخراً عن وكالة الطاقة ‏الدولية، تعد منطقة الشرق الأوسط من المناطق الرئيسية لإنتاج المنتجات القائمة على ‏الهيدروجين، إذ تمثل نحو سدس إنتاج الهيدروجين العالمي.‏

وخلال الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي في أيار 2024، طرحت ‏الصين بناء إطار أكثر تكاملاً للتعاون الطاقوي، وخاصة أن العديد من الدول العربية مثل ‏السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وضعت الهيدروجين ضمن استراتيجياتها للتحول في ‏قطاع الطاقة، مستفيدة من وفرة موارد الطاقة الشمسية والرياح، وانخفاض تكلفة إنتاج ‏الكهرباء من الطاقة المتجددة.‏

وتجسدت هذه الشراكة في عدد من المشاريع، أبرزها اتفاقية وقعتها شركة سينوبك الصينية ‏مع شركة أكوا باور السعودية في آب 2025 لتقديم خدمات التصميم الهندسي الأولي ‏لمشروع ينبع للهيدروجين والأمونيا الخضراء، الذي يُعد من أكبر المشاريع المتكاملة من ‏نوعه عالمياً.‏

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كما أبرمت شركة سوتشو شينسيتشوانغ لتكنولوجيا طاقة الهيدروجين اتفاقية تعاون مع ‏شركة موج القابضة السعودية لتطوير مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مرافق ‏للتخزين والنقل والتصنيع المحلي، إضافة إلى إقامة ست محطات للتزود بالهيدروجين ‏داخل المملكة.

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ويرى مختصون أن الجمع بين الخبرة الصينية في تقنيات إنتاج الهيدروجين وتخزينه ‏ونقله، والإمكانات الطبيعية والاستثمارية التي تمتلكها الدول العربية، يهيئ لتوسيع الشراكة ‏خلال السنوات المقبلة، بما يدعم أمن الطاقة، ويعزز جهود التحول نحو الاقتصاد ‏منخفض الكربون والتنمية المستدامة‎.