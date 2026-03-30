الجامعة العربية والتعاون الخليجي يدينان الاعتداءات الإيرانية على الكويت

القاهرة والرياض-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وقال أبو الغيط في منشور على منصة إكس اليوم الإثنين: إن استهداف إيران الغادر وغير الأخلاقي للمنشآت الحيوية المدنية كشبكات المياه، ومرافق الطاقة والكهرباء، ومراكز النقل، والمناطق السكنية، وترويع المدنيين، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب مكتملة الأركان، محملاً النظام الإيراني تداعياتها الكاملة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار.

وأضاف: “إن أي اعتداء عسكري إيراني على أي دولة عربية مهما كان شكله أو حجمه، مرفوض ومستنكر على طول الخط”.

بدوره، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي بشدة “الاعتداء الإيراني الغاشم على معسكر تابع للقوات المسلحة الكويتية، والذي أدى إلى إصابة عشرة من منتسبيها”.

وأكد البديوي أن هذا الاعتداء دليل صارخ على نية طهران العدائية تجاه الكويت، ودول مجلس التعاون، ويمثل انتهاكاً جسيماً لسيادتها، وتعدّياً صارخاً على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الكويتية، ويعتبر تصعيداً خطيراً يمس أمن المنطقة واستقرارها.

وجدّد البديوي التعبير عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.